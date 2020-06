Keskiviikko on nyt toripäivä

Iltatorit on toistaiseksi peruttu, mutta päivätorille saa tulla kuka vaan myymään omia tuotteitaan.

– Tämä on ilmaista, eikä tarvitse ilmoittautua. Tervetuloa myyjät ja ostajat. Tarkoituksena on saada ihmiset liikkumaan ja tapaamaan toisiaan, kertoo Päivi Anias Joroisten Yrittäjistä.

Tuula Miskala ja Olavi Miskala olivat tulleet tänä kesänä ensimmäistä kertaa torille.

– Nuoria perunoita ja mansikoita teki mieli, kertoo Tuula Miskala.

He katselivat Päivi Aniaksen vanhoista ja uusista osista kokoamia koruja.

Aniaksen mukaan torilla on käynyt vaihtelevasti porukkaa.

– He ostavat jotain pientä, vaikkeivät sitä välttämättä tarvitsekaan. Ostajat haluavat tukea tällä paikallisuutta ja omaa kylää.

Maritta Paajanen oli lähtenyt aamulla kesämökiltä torille ostaakseen mansikoita.

– Hieno päivä. Mukava täällä on käydä.

Hytösen vihannes- ja marjatilalla on torimyyntiä kaikkina muina päivinä paitsi sunnuntaina.

Suunnitelmissa on olla keskiviikkoisin pidempään, jotta ihmiset pääsevät paremmin ostoksille.

– Ehkä viiteen tai kuuteen saakka ollaan tänään, kertoo Minna Rahikainen.

Rahikaisen mukaan kaikkia tuotteita on mennyt tasaisesti.

– Mansikkaa ja perunaa meni ainakin ennen juhannusta. Meidän valikoima lisääntyy koko ajan.

Torimyyjillä oli nyt menossa jo viides keskiviikko.

Alusta lähtien mukana on ollut myös käsitöitään myyvä Päivi Painomaa.

– Myyn vastoja, nukkeja ja nalleja.

Tällä viikolla torilla oli myynnissä vihanneksia ja marjoja, vaatteita, koruja ja mattoja.

Mukana oli myös kirppismyyjiä ja Lettuleidien kahvio.