Kerisalon kylää kehittämässä

Kuntien kehittäminen vaatii rahaa, kehittämistyötä ja ennen kaikkea tekeviä käsiä.

Kerisalon kyläaktiivi Markku Hyvönen haluaa saada ihmiset hereille, kiinnostumaan asioista ja toimimaan.

– Hienojen suunnitelmien sijaan keskitytään raivaamaan esteet kehityksen tieltä, miettii Markku.

– Ihmiset ovat kiireisiä, mutta aloitetaan pienestä ja tehdään asia kerrallaan, miettii vieressä tytär Heidi Hyvönen.

Markku on huolissaan kylien nykytilanteesta. Toiminta on keskittynyt yhä enemmän suuriin kuntiin.

– Kaikki alle 6000 asukkaan kunnat alkavat olla kriisikuntia.

Työpaikat vähenevät, eläkeläisten osuus kasvaa ja verotulot pienenevät.

– Haja-asutusalueella ja kunnissa on paljon hyödyntämätöntä osaamista ja laadukkaan elämisen mahdollisuudet.

Kerisalossa lähes kaikessa talkootyön osuus on ollut merkittävä. Esimerkkeinä ovat koulu, seurojentalo ja lihankäsittelytilat, sähköverkko, urheilukenttä, jääkiekkokaukalo, vesijohto, pururata ja valaistu latu. Viimeisimpänä valokuituverkko.

Kerisalo on mukana Suomen älykkäin kylä -kilpailussa, jonka tarkoituksena on verkostoitua ja saada sekä jakaa tietoa ja ideoita muidenkin kylien käyttöön.

Heidi tekee tukityöllistettynä kahden kuukauden ajan käytännön toimia hankkeen eteen.

Tämän viikon aikana Kerisalo tulee mukaan some-kanaville: Facebookkiin, Instagramin ja Twitteriin.

– On mietittävä niiden hyöty ja tarkoitus ja miten niitä käytetään, miettii Heidi.

Kesän aikana valmistuvat Kerisalon kotisivut, jotka pyritään päivittämään viikoittain.

Jatkossa niiden kautta löytyy kylän osaaminen eli sieltä löytyvät alueen palvelut ja yritykset.

Seuraavaksi kyläyhdistyksen aktiivit kouluttautuvat netin käyttöön, sen hyödyntämismahdollisuuksiin ja tietoturva-asioihin. Tämän jälkeen alkaa kyläläisten koulutus.

– Hallituksessa on kuusi jäsentä ja heille varajäsenet. Pidämme Teams-palaverin lähes joka sunnuntaiaamu, kertoo Markku.