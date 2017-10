Kerisalon kylä rakensi itse pikatien nettiin

Moni Kerisalon kylän asukas on huomannut, että viimeisten parin viikon aikana asiat ovat sujuneet helpommin.

Esimerkiksi: televisiota on voinut katsoa ilman, että kuva jähmettyy äkkiä paikoilleen ja keskelle kuvaa ilmestyy musta palkki, joka kertoo signaalin puuttumisesta. Laskuja maksaessa ei tarvitse odottaa, että pääsee vaiheesta toiseen.

Kaikki tämä on valokuituverkon ansiota.

Huhtikuussa kylälle muuttanut U-Contin suunnittelupäällikkö Jesse Sistonen sanoo, että tiedossa ollut verkko painoi paljon, kun perhe valitsi asuinpaikkaansa.

– Ilman toimivaa verkkoa en pystyisi tekemään töitä etänä kotoa. Entisellä yhteydellä ei tahtonut onnistua edes laskujen maksu, hän sanoo.

Valokuituverkon kautta Sistonen pystyy käyttämään raskaita, ammattilaisten suunnitteluohjelmia myös kotikoneella. Yhtiön pääpaikalle Liunalle U-Cont veti valokaapeliyhteyden omalla kustannuksellaan puolitoista vuotta sitten, kun kirkonkylän verkon toteutuminen näytti vielä epävarmalta.

Ennen kuin tähän saakka päästiin, Kerisalossa on tarvittu tuhansia talkootunteja, palavereja, uskoa asian onnistumiseen ja loputtomasti sinnikkyyttä.

Ydinryhmä koostuu Kerisalon valokuituosuuskunnan hallituksesta, johon kuuluvat Markku Hyvönen puheenjohtajana sekä Tapio Lattunen, Sakari Meskanen, Aki Huuhtanen ja Mika Kinnunen.