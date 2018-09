Kerisalo haluaa olla älykkäin kylä

Kerisalo on mukana Suomen älykkäin kylä –kilpailussa. Tärkeintä on kylän kehittyminen, mutta kyseessä on silti myös kilpailu. Kaikkiaan mukana on 32 kylää eri puolilta Suomea.

Kilpailu on maaseutuverkoston järjestämä ja yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Kuntaliitto ja Euroopan aluekehitysrahasto. Kilpailu mahdollistaa verkostoitumisen muiden kylien kanssa. Voittaja valitaan vuoden 2019 lopussa.

Valintakriteereinä ovat muun muassa palvelujen saatavuuden lisääntyminen ja aktiivisesti osallistuvien kyläläisten määrä. Kerisalon kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtajan Markku Hyvösen mukaan ajatus kilpailuun hakemisesta tuli kehittämisyhdistys Rajupusu Leaderin toiminnanjohtajalta Anne Vänttiseltä.

Pienet kylät hiipuvat kun palvelut vähenevät ja väki ikääntyy. Haasteena on saada pidettyä kylä hengissä. Kerisalosta lakkautettiin koulu vuonna 2014. Entisen koulun pihalla on kuitenkin kyläläisten jalkapallokenttä ja talvisin jääkiekkokaukalo.

– Siellä on lämmitetty koppi, jossa voi vaihtaa luistimet jalkaan, Hyvönen kehuu.

Kerisalon Seurapirtillä pidetään monenlaisia tapahtumia. Talkoohenki on vahva, esimerkiksi pirtin pihaan rakennettiin yhdessä kota.

Monesti talkoohommiin on vaikea saada ihmisiä, mutta Kerisalossa kyläläisiä ei ole tarvinnut pakottaa tai lahjoa mukaan.

– Riittää, kun laittaa viestin tai henkilökohtaisesti kutsuu mukaan. Kuituverkkotalkoisiinkiin saatiin väkeä.

Yhtenä syynä aktiivisuuteen Hyvönen mainitsee sen, ettei päättäjiä kiinnosta syrjäseutujen asiat. Jos kylälle jotakin haluaa, se täytyy tehdä itse.