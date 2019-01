Kerhossa oppii hiha- ja sormilyöntejä

Urheilutalon sali on täynnä koululaisia ja lentopallot lentelevät verkon yli.

Menossa on viikoittainen lentopallokerho, tosin normaalia suuremmalla kokoonpanolla.

Lentopallokerho 1.-4. -luokkalaisille alkoi syksyllä koulun juhlasalissa. Normaalisti mukana on kymmenisen oppilasta.

Tämän viikon harjoituksiin osallistui myös 5. – 6. luokan oppilaita, jotka olivat tulleet treenaamaan turnausta varten.

Lentopalloturnaus pidetään 6. helmikuuta Savonlinnassa, ja mukaan ilmoittautui yli 30 pelaajaa.

Koska tämän viikon lentopallokerhon harjoituksiin osallistui yli 40 pelaajaa, siirrettiin ne urheilutalolle, jossa pidetään myös seuraavat kolme harjoitusta.

– Jos isommat pelaajat saavat kipinän lentopalloon, voisi tulevaisuudessa heillekin järjestää oman kerhon koululle, miettii kerhon ohjaaja Anne-Elina Kuronen.

Kerholaisista on mukava pelata lentopalloa, vaikkakin Petra-Liina Liehu tykkää enemmän pallohommista.

Luna Aalto on oppinut hiha- ja sormilyönnin. Vilja Kuronen on oppinut syöttämään. Hänestä hihalyönti on paras.

Freija Jääskeläisestä on mukavaa, kun kerhossa on kavereita.

– Meillä on tosi hyvä opettaja, tykkää Luna.