Kaj on luontainen liikkuja

Kaj Järveläinen arvostaa suuresti valituksi tuloaan vuoden liikuttajaksi. Hän haluaa omalla esimerkillään kannustaa ihmisiä liikkumaan. Sitä hän on jo tehnytkin.

Kaitsulle liikkuminen on luontaista – se on elämäntapa. Nuorena hän pyöräili jääkiekkotreeneihin ja muistutteli itseään ajokortin saatuaankin, että pitää ajaa pyörällä, ettei kunto huonone. 16-vuotiaana alkoi kymmenen vuotta kestänyt voimailu- ja yleisurheilukausi ja sitten tuli kestävyysurheilu triathlonin muodossa.

Teräsmieskisat kolahti. Se oli selvästi Kaitsun juttu. Ensi kesänä on edessä taas Joroisten Teräsmieskisat ja jo ”25. Ironman-matkan kilpailu” Suomessa tai maailmalla.

Viime keväänä Kaitsu kisasi uuden elämänsä ensimmäiset kisat Lanzarotella. Hän osallistui kilpailuihin 10 kuukauden kuluttua viimeisistä syöpähoidoista. Oli hienoa päästä vielä mukaan, eikä itse suorituskaan ollut vaikea. Hän paransi toista tuntia vuoden 2015 aikaansa.

Syöpä on nyt voitettu. Sen uusiutumisen todennäköisyys on erittäin pieni.

– En mieti sitä. Elän tätä päivää.

Kokemus laittoi elämänarvot uusiksi. Kaitsu ei pidä mitään enää itsestään selvänä.

Hän tietää, että voi itse vaikuttaa omaan paranemiseen. Kokonaisvaltainen hyvinvointi ja hyvä kunto antavat fyysistä kestävyyttä ja henkistä jaksamista myös syöpähoitoihin ja niistä palautumiseen. Ystävien tukiverkoston merkitys vahvistui entisestään.

Ruokavaliosta karsiutui pois turhat sokerit ja imelät, myös alkoholi väheni minimiin.

– Osaan olla armollinen itseäni kohtaan. En lähde stressaamaan joka asiasta.