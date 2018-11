Kaarlo on tehnyt puuveistoksia jo yli 40 vuotta

Kaarlo Lintusella, 82, on takanaan tavallista rajumpi flunssa. Sen sairastamisessa meni pari viikkoa.

Siinä toipilaana ollessaan hän tekaisi kolme karhua moottorisahan ja taltan avulla. Apuna puun työstämisessä toimii myös jyrsinlaikka.

– Aika menee paremmin, kun on ajanvietettä.

Elämänsä aikana Kaarlo on tehnyt lukemattoman määrän erilaisia tilaustöitä.

Nyt hän tekee enää sellaisia töitä kuin itse haluaa. Työn valmistuttua hän voi toki myydä sen halukkaalle.

Yli 40 vuoden käsityöläisyyden jälkeen luulisi, että työt syntyvät jo helposti.

– Aina tulee jossain vaiheessa tunne, ettei tästä tule mitään.

Aina on kuitenkin valmista tullut, eikä yksikään työ ole mennyt pilalle.

Ensin hän piirtää työstä oikean kokoisen luonnoksen paperille. Kaarlo on ollut aina hyvä piirtämään.

– Väittävät töistä löytyvän karaktääriä ja luonnetta. Ne eivät ole hengettömiä.

Puun työstäminen vaatii tarkkuutta ja vakaata kättä.

Puiden syyt asettavat suurimmat esteet työstämiselle. Taltan on oltava terävässä kunnossa, jotta niille pärjää.

Ihmiskuvien veistämisessä vaikeinta on tehdä kasvot ja kädet.

Parhaiten veistämiseen soveltuu lehmus. Se on pehmeä puuta, se ei enää elä ja sen väri on tasainen.

Työstettävät puut ovat valtaosin peräisin Joroisista. Puita hänelle on toimitettu kirkkoherranviraston pihalta ja Tuomaalan kartanon mailta isoja lehmuksia.