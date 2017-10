Juva uhkaa erota Toenperästä

Sivistysjohtaja Jaakko Kuronen kertoi Joroisten kunnanvaltuustolle maanantaina, että Juvan kunta saattaa irtautua Toenperän kirjastosta.

Toenperän kirjasto on Joroisten, Juvan ja Rantasalmen yhteinen kirjasto, jossa järjestämisvastuu on Joroisten kunnalla.

Juvan sivistysjohtaja Anne Haakana esittää tänään torstaina kokoontuvalle hyvinvointilautakunnalle, että Juva ei jatkaisi Toenperän kirjastossa, vaan irtisanoisi yhteistyösopimuksen päättyväksi 31.12.2018.

– Jos tämä on myös päätös, kaikkien kuntien on mietittävä kirjastopalvelujensa jatkoa, Kuronen totesi.

Kurosen mukaan Rantasalmi olisi jatkamassa Toenperän kirjastossa.

Joroisten kunnanvaltuusto joka tapauksessa päätti, että kunta jatkaa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen mukaisesti Toenperän kirjastoyhteistyössä ja valtuuttaa Toenperän kirjastoa tekemään uuden toimintasuunnitelman vuosille 2018–2021.

Kirjastoyhteistyön tilanteesta on käyty neuvottelu Toenperän alueen kunnanjohtajien ja sivistysjohtajien kesken 2016. Palaverissa päätettiin teettää tilanteesta selvitys, jossa kuvataan kirjastojen nykytilannetta. Vaihtoehdoiksi jäivät Toenperän kirjaston hallinnollinen purkaminen ja itsenäisenä kunnankirjastona jatkaminen, Toenperän kirjastona jatkaminen sekä kirjastopalvelun järjestämisvastuun antaminen suuremmalle toimialueelle.