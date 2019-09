Joroisselkä voi jo selvästi paremmin – kunnostustoimet halutaan suunnata tarkemmin.

Sirpa Ylönen

Suomen ympäristökeskus julkisti viime viikon lopulla uuden pintavesistöjen tilasta kertovan kartan.

Joroisselkä on kartassa merkitty edelleen tyydyttäväksi.

Asiantuntija Pertti Manninen Etelä-Savon ely-keskuksesta kertoo, että Joroisselän kunto on kuitenkin parantunut edellisestä vuonna 2012 tehdystä luokituksesta.

– Se on lohdullista, Pro Joroisselän puheenjohtaja Eeva Koivula sanoo.

Koivula kertoo, että loppusyksystä saadaan tarkempaa tietoa siitä, mistä syistä Joroisselkä on tyydyttävä. Tavoitteena on, että sen jälkeen kunnostustoimet voidaan kohdentaa tarkemmin.

– Tiedetään, mihin vähäiset paukut suunnataan Koivula sanoo.

Joroisselkään valuu vettä Joroisvirtaa, Enojokea ja Kanavaa pitkin. Suurin kuormitus tulee Kanavan kautta Valvatuksesta.

– Valvatus on selkeästi Joroisselkää huonommassa kunnossa. Valvatuksesta tuleva vesi on ravinteisintä, Koivula sanoo.

Myös Valvatus on luokiteltu tyydyttäväksi.

Koivulan mukaan Joroisselän kuormitusta täytyy saada pienenemään. Tehokas hoitokalastus on auttanut, mutta edelleen sitä täytyy jatkaa ylläpitokalastuksena.

– Nyt tehdään vain jälkihoitoa. Pitäisi päästä vaikuttamaan syihin, Koivula sanoo.

Haapaselkä nousi luokituksessa tyydyttävästä hyväksi. Osin syynä on aikaisempaa tarkempi aineisto, mutta Manninen arvelee myös Joroisselän vedenlaadun parantumisen näkyvän jo Haapaselällä.

Haapaselän luokituksen paranemisessa kysymys on myös siitä, että käytettävissä oli nyt aikaisempaa parempi aineisto ja laajempi analyysi järven tilasta.

– Ravinteikkuuden puolesta Haapaselkä on hyvän ja tyydyttävän rajalla, Manninen kertoo.

Muut tulokset nostivat Haapaselän kuitenkin hyväkuntoiseksi.

Myös Sysmän luokitus nousi tyydyttävästä hyvään. Samoin kuin Haapaselästä myös Sysmästä oli nyt aikaisempaan enemmän tietoa.

– Sysmä on selkeästi hyvä, osin jopa erinomainen, Manninen kertoo.

Paro on edelleen erinomainen ja Joroisvirran tila on hyvä, kuten aikaisemmassakin luokituksessa.

Huonoimmassa kunnossa Joroisissa on Paljo. Se on laadultaan välttävä.

Joroisissa myös Sääksjärvi on laadultaan tyydyttäviä.

Joroisista ei löytynyt yhtään laadultaan huonoa vesistöä.

Joroista pohjoisempana vesistöissä näkyy jo ilmastonmuutoksen vaikutukset.

Unnukka Varkauden pohjoispuolella määritellään nyt tyydyttäväksi, kun veden laatu oli aikaisemmin hyvä.

Unnukalla ongelmana ovat lämpimien kesien lisäämät levät sekä runsastuneiden sateiden tuomat huuhtoumat.

Mannisen mukaan samanlaisia merkkejä ei Etelä-Savon vesistöissä vielä näy. Vesien tummentuminen on Mannisen mukaan kyllä yleinen ilmiö muuallakin kuin Unnukassa.

– Huuhtoumaa on nyt talviaikaankin enemmän. Runsasvetisinä vuosina se näkyy värieroissa Saimaallakin, Manninen kertoo.