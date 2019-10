Joroinen on Etelä-Savon yrittäjäystävällisin kunta

Joroinen on valittu Etelä-Savon yrittäjäystävällisimmäksi kunnaksi. Kilpailu toteutettiin ensimmäistä kertaa ja siihen osallistui 11 kuntaa eteläsavolaista kuntaa.

Kilpailu oli Etelä-Savon Yrittäjien ja Etelä-Savon maakuntaliiton yhdessä järjestämä. Kysymyksiin vastasivat kuntien viranhaltijat, luottamushenkilöt ja yrittäjät.

Valinnan perusteluissa todetaan, että Joroisissa kunnan Elinkeinopoliittisen ohjelman linjaukset näkyvät toiminnassa ja kunnassa panostetaan vuosittain voimakkaasti yritystoimintojen kehittämiseen.

– Käytettävä summa on kirjattu kunnan talousarvioon. Kuluvana vuonna summa on 206 euroa asukasta kohti.

Luku sisältää yritysneuvontaa, elinkeinojen kehittämistä, suoraa avustusta toimijoille sekä elinkeinoelämää tukevia investointeja kuten yritystalon ja yritysten infraan liittyviä toimintoja.

Lisäksi perusteluissa todetaan, että kunnassa tehdään yhteistyötä kaikilla tasoilla. Yrittäjätapaamisia järjestetään säännöllisesti ja ne dokumentoidaan.

Kuluvan vuoden alussa voimaan tullut pienhankintaohje huomioi paikalliset toimijat.

Myös yrittäjyyskasvatus on huomioitu. Lukiossa toimii Osuuskunta Joroisten lukion Eihvel.

Palvelusetelit ovat käytössä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja maahanmuuttajien työllistymistä edistetään.

– Joroisilla on voimakas positiivinen vaikutus yli maakuntarajojen. Joroisissa on monen juvalaisen, mikkeliläisen, pieksämäkeläisen ja varkautelaisen työpaikka, korostaa kehittämispäällikkö Tomi Heimonen maakuntaliitosta.

Kunniamaininnan kilpailussa sai Sulkava.