Pirkko Parviainen-Hämäläisen ja Arnevi Rautasen tavoitteena on nostaa Joroinen maailmankartalle. Nythän pitäjää ei näy edes Saimaan matkailuesitteessä.

Jos yhdistyksen perustaminen etenee suunnitellusti, Joroisten matkailuyhdistyksen perustava kokous pidetään tammikuun puolessa välissä. Sitä ennen he tekevät ehdotelman yhdistyksen säännöistä ja yrittävät tavoittaa paikallisia yrittäjiä.

– Tässä on jokaiselle joroislaiselle matkailualan yrittäjälle mahtava tilaisuus kehittää omaa yritystä ja saada sille näkyvyyttä. Verkostoitua, tehdä uusia tuotteita ja palveluja, miettii Arnevi.

Suunnitteilla on kunnan, Oma Osuuskunnan ja matkailuyhdistyksen kolmen vuoden yhteistyö, jonka aikana luodaan matkailuyhdistyksen toiminnalle hyvät perustukset, mistä jatkaa.

Tulevaisuudessa toiminta rahoittaisi itse itseään.

Ensi töikseen yhdistys palkkaa töihin täysipäiväisen matkailualan ammattilaisen. Hänen tehtävänä on edistää matkailupalveluyrittäjien yhteistyötä, lisätä yritysten näkyvyyttä ja sparrata niitä kehittymään.

Ideointiin kaivataan mukaan paljon erityylisiä matkailun kanssa tekemisissä olevia yrittäjiä.