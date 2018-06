Joroinen ja maailman muut paikat

Vapaapäivänsä kunniaksi Pekka Viljakainen on ollut työasioissa videoyhteydessä kaksi kertaa Moskovaan ja kerran Zürichiin. Tietoliikenneyhteydet eivät ole ongelma Kaitaisten humisevien honkien siimeksessä Ahopellon tilalla.

Pari vuotta sitten valmistuneessa upeassa rakennuksessa on vaikutteita vanhoista venäläisistä datšoista ja suomalaisista kartanoista. Pekka ja hänen vaimonsa, pianisti Anastasia Iljushina suunnittelivat rakennuksen yhdessä. Itämaiset matot lepäävät lattioilla, kalusteet ovat antiikkia.

– Kun toin tulevan vaimoni aikoinaan ensimmäisen kerran vierailulle Kaitaisiin, kävi mielessä, että olikohan tämä nyt tässä. Anastasia on kotoisin Pietarista ja tottunut elämään suurkaupungissa, Pekka kertoo.

– Yllättävän hyvin hän on kotiutunut. Täällä on ollut paljon suunnittelemista ja tekemistä. Kirkko, kahvila, koti. Ja puutarha.

Pekan mukaan Anastasia on luvannut, että puutarha on ”ainakin kohtuullisessa kunnossa” vuonna 2022.

Silloin Pekka täyttää 50 vuotta.

Pyhän Geogios Voittajan kirkko on noussut muutamassa vuodessa Joroisten merkittävimpien matkailukohteiden joukkoon.

Pekka Viljakaisen mukaan kävijämääriä on vaikeaa tarkasti tietää, kun kirkkoon ja kahvilaan voi tutustua maksutta.

Viime kesäkauden kävijämääräksi arvioitiin reilut 5 000 henkilöä kirkkokahvilan kassatapahtumien perusteella. Kahvila ei ole ollut avoinna joka päivä.

Kirkon esittelyssä sanotaan, että se on rakennettu tuomaan iloa, toivoa, kauneutta, voimaa ja kohtaamisia Jumalan ja toisten ihmisten kanssa.

– Kirkkoon ja kahvilaan on jokainen tervetullut, Joroisista ja kaikkialta muualta, Pekka Viljakainen sanoo.