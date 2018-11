Jarkko Piippo aloittaa loppiaisen jälkeen Varkauden kirkkoherrana

”Se on Piipon Jarkko ja se on meidän pappi.” Näin haluaisi kirkkoherra Jarkko Piippo ihmisten suhtautuvan itseensä.

Jarkko haluaisi tuoda seurakunnan osaksi yhteistä elämää.

Niin että se ja sen työntekijät eivät olisi erillinen saareke yhteiskunnassa, vaan olennainen osa ihmisten arkea ja pyhää.

Parhaiten tämä toteutuu olemalla ihmisten parissa, elämällä heidän kanssaan ja tulemalla tutuksi.

Tämä vaatii aikaa ja elämistä. Siihen ei riitä kaksi vuotta, jotka Jarkko toimi Joroisten kirkkoherrana.

Hänen virallinen viimeinen työpäivä on loppiainen, mutta vapaille hän jää jo 9. joulukuuta.

– Haikeana lähden, mutta kiitollisena.

Kaksi vuotta sitten Jarkko tuli Joroisiin täysillä tekemään töitä. Suunnitelmissa ei ollut muuta.

Nyt hän jatkaa mielellään taas eteenpäin, kun tähän tuli tilaisuus. Varkaus on tuttu paikka, siellä hän on kasvanut ja elänyt.

Kirkkoherran tehtävä on virka, mutta pappeus on elämäntapa.

– Olen aina pappi. Kotona olen myös isä ja puoliso.

Pappi hän olisi, vaikka toimisi hitsarina tai talonmiehenä.

Joroisissa on ollut hyvä tehdä työtä niin työntekijöiden, luottamushenkilöiden kuin eri sidosryhmien kanssa. Esimiehenä olo on opettanut johtajuutta.

– Nollasta kun aloittaa, niin paljon oppii.

Joroisten seurakunnassa on 12 ja Varkaudessa noin 50 työntekijää.