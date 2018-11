Jari-Pekka on vuoden yritys

Toimitusjohtaja Jari-Pekka Koposen mieltä lämmittää, kun ihmiset toteavat, että te olette se liekki, jonka pitää Joroisten mäellä palaa.

Lämpimin tuntein vastaanotettiin myös Joroisten Yrittäjät ry:n tunnustus: Liikenneasema valittiin vuoden 2018 Joroisten vuoden yritykseksi.

– Mittaan aika paljon tunteella, tänäänkin oli tänne mukava tulla, Koponen toteaa istuessaan salin pöytään.

Selän taakse jää Virkattu Ferguson, traktori, joka on puettu värikkääseen neuleeseen.

– Siinä oli jopa 70 naista virkkaamassa. Se on ensimmäinen ja viimeinen kerta, millä ollaan päästy MTV3:n kevennykseen.

Käsityöläisten lisäksi asemalla kokoontuvat myös paikalliset yrittäjät aamukahveille.

Koposella on takana on 21 vuoden puheenjohtajaputki: Keski-Suomen yrittäjien ja Hankasalmen yrittäjien puheenjohtajana ja Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajana. Nykyisin hän on Joroisten, Hankasalmen ja Hartolan yrittäjissä tavallisena jäsenenä.

Palkinnon myöntämisessä haluttiinkin huomioida myös pitkä ja merkittävä ura yrittäjäjärjestön kaikilla tasoilla.

Paikkakunnan työllisyystilanteen parantaminen, ja etenkin nuorille ja naisille tarjotut työmahdollisuudet saavat kiitosta palkinnon myöntäjiltä. Vuonna 2017 yrityksen vuotuinen liikevaihto oli 6,8 miljoonaa euroa ja työllistävä vaikutus 30–40 henkilötyövuotta.

Miehiä ei suinkaan syrjitä; jo rekrytointivaiheessa suurin osa on naisia.

– Osa-aikaisena ketään ei pidetä vastoin tahtoa. Tahtotila on se, että työntekijät olisivat kokoaikaisia ja pitkäaikaisia. Meilläkin pystyy tekemään uraa, ja osa aina jatkaa matkaa muualle, Koponen pohtii.