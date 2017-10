Jalavan paikoista valtaosa huonokuntoisille

Joroisten lukion auditorio on harvoin yleisötilaisuuksissa niin täynnä kuin se oli maanantaina Attendon tiedotustilaisuudessa, jossa kerrottiin uudesta ikäihmisten hoivakodista. Paikalla oli terveys- ja sosiaalialan henkilöstöä, poliittisia päättäjiä sekä tavallisia kuntalaisia, jotka olivat tulleet kuulemaan, millaisia palveluja hoivakoti tuo heille tai heidän omaisilleen.

Näillä näkymin Jalava avaa ovensa uusille asukkaille ensi vuoden huhtikuussa.

Hoivakodissa on yhteensä 50 asukashuonetta, joiden koko 20–28 neliötä.

Niistä 41 huonetta on palveluasumisen tai tehostetun palveluasumisen asukkaille. Kaikissa huoneissa on tilava wc- ja suihkutila. Huoneet ovat yhden hengen huoneita, mutta kaksi huonetta yhdistämällä koti järjestyy myös pariskunnalle.

Jokainen huone on varustettu sähkökäyttöisellä hoivasängyllä, hygieniapatjalla ja paloturvallisilla verhoilla.

– Muuten asukkaat saavat kalustaa huoneensa itse ja elää muutenkin omaa elämäänsä oman tahtonsa ja kuntonsa mukaan. Vierailut ovat sallittuja ja halutessaan omainen voi jäädä vaikka yökylään, kertoi Attendon aluejohtaja Anne Flink.