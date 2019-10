Huoltajat kohtelevat lapsia kovakouraisesti Joroisissa – kyselyn mukaan alakoululaiset kohtaavat yllättävän paljon väkivaltaa kotona

Poikkeuksellisen moni joroislainen alakoululainen ilmoittaa kokeneensä vanhempiensa tai muiden huoltapitävien vanhempien fyysistä väkivaltaa. Tämä selviää Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyssä.

Joroislaisista 4. ja 5-luokkalaisista lähes 16,7 prosenttia kertoo kokeneensa väkivaltaa vuoden aikana. Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella luku on reilut 11 prosenttia ja koko maassa reilut 12 prosenttia.

– Se tuntuu isolta prosentilta. Kouluterveystarkastuksissa tämä ei ole tullut esille, terveydenhoitaja Kirsti Memonen sanoo.

Koululaiset ovat vastanneet kysymyksiin, onko häneen tartuttu niin, että sattui, tönitty tai ravisteltu vihaisesti, tukistettu, läimäytetty, lyöty nyrkillä tai esineellä, potkaistu tai satutettu muuten fyysisesti.

– Tukistamista tai luunappia kasvatusmenetelmänä käytetään varmaan edelleen. Väkivaltaa sekin on, Memonen sanoo.

Koulukuraattori Niina Hämäläinen toteaa, että hänen vastaanotollaan asia ei ole tullut esille. Enemmän hän on kuullut kotona käytetystä sanallisesta väkivallasta.

– Osalla oppilaista on toimintamalleina uhkailu ja väkivalta, mutta en väitä, että malli siihen tulee kotoa, Hämäläinen kertoo.

Hämäkäisen mukaan väkivalta osoittaa vanhempien keinottomuutta. Kun muut keinot loppuvat, käytetään oman käden oikeutta.

Yläkoululaisten vastauksissa prosentit pienenevät hieman alle 11 prosenttiin. Itä-Suomen ja koko maan luvut menevät tässä ikäluokassa joroislaisten ohi.

Iso osa kyselyn tuloksista on terveydenhoitajalle tuttuja. Hampaita ei pestä kahta kertaa päivässä (34,5 prosenttia ala- ja 40,2 prosenttia yläkoululaisista).

Aamupala jää syömättä 35,5 prosentilla yläkoululaisista.

– Varsinkin pojilla, he nukkuvat viimeiseen asti. Puhelimilla ollaan illalla niin pitkään kuin mahdollista, Memonen kertoo.

Tämä näkyy myös nukkumisessa. Yläkoululaisista yli 30 prosenttia nukkuu arkisin alle 8 tuntia yössä. Pojista liian vähän nukkuu yli 40 prosenttia.

Tämä selittää osaltaa myös koulussa väsymistä. Uupumusasteista väsymistä koulutyössä kokee lähse 35 prosenttia pojista ja alle 15 prosenttia tytöistä.

Nuuskaa käytetään jo enemmän kuin sähkötupakkaa. Toisaalta päivittäin nuuskaavien määrä on vähentynyt kahden vuoden takaisesta.

– Siivoojat huomaa nuuskaamisen. Nuuskamällejä syljetaan pitkin ja poikin, Memonen kertoo.

Tupakointi on pienoisessa kasvussa yläkoululaisilla.

Memonen toteaa kaveriporukan paineen olevan kova.

– Saa puhua ja näyttää mitä tahansa kuvia, mutta jos kaverit käyttävät, niin sillä ei ole vaikutusta, Memonen kertoo.

Tupakkatuotteiden käytöstä ilmoitetaan kotiin ja opettajat pitävät kasvatuskeskusteluja, mutta nämäkään keinot eivät tehoa.

Yli puolet yläkoululaisista ilmoittaa olevansa raittiita. Pojat käyttävä alkoholia tyttöjä vähemmän, pojista lähes 60 prosenttia toteaa olevansa raittiita. Humalahakuinen juominen on vähentynyt selvästi, alle 5 prosenttia yläkoululaisista on humalassa vähintään kerran kuukaudessa.

67 prosenttia yläkoululaisista hyväksyy ikäistensä alkoholinkäytön, tytöistä yli 70 prosenttia. Tupakkatuotteiden käytön hyväksyy alle puolet vastanneista.

Kannabista kokeilleiden määrä on noussut, mutta kannabista käyttäviä ei oikeastaan ole.

– Täällä kannabis ei vielä ole räjähtänyt, Memonen sanoo.

Kannabiksen käytön hyväksyy hieman yli 10 prosenttia yläkoululaisista.