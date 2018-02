Häämuistot herättävät monia kysymyksiä

Palvelutalo Mansikkapaikan Kauneimmat häämuistoni -näyttely sai alkunsa asukkaiden hääkuvien ihastelusta.

– Jokainen ihaili niitä erikseen pöydillä, joten keksittiin saataisiinko niitä yhteen esille, kertoo tukipalveluvastaava Tea-Tiina Vammelvirta.

Asukkaiden omaisilta pyydettiin luvat hääkuvien esittelyyn ja samalla pyydettiin lisää myös läheisten hääkuvia ja -muistoja. Näitä saatiinkin kokoon noin pariltakymmeneltä hengeltä ja lisää on vielä tulossa.

Esillä on enimmäkseen hääkuvia ja -mekkoja. Mukana myös kahdet kengät ja muutama huntu.

– Huntuja on vähän. Nehän usein kierrätettiin kastemekoiksi.

Valkoisten ja kermanväristen hääunelmien joukosta löytyy myös talvimorsiamen mustanviininpunainen mekko.

Erikoisuutena on kihlajaiskuvan mukana oleva kihlakortti sekä romaninaisen hääjakku, jota suvun morsiamet ovat pitäneet häissä yllään.

Eräälle palvelutalon asukkaalle hääpuku on niin rakas, että hän toivoi hänet haudattavan siinä. Myöhemmin asukkaan mieli on kuitenkin muuttunut, ja todennäköisesti omaiset saavat pitää hääpuvun muistonaan.