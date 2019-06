Etälääkäri löytyy omasta puhelimesta – Heinäkuun alussa avautuva digiklinikka tarjoaa uuden vaihtoehdon saada lääkärin apua

Kesällä sattuu ja tapahtuu, ja joskus tarvitaan lääkärin apua.

Joroisissa on kuitenkin heinäkuun ajan vain yksi, osa-aikaisesti työskentelevä lääkäri.

Apua tilanteeseen tuo heinäkuun alussa käyttöön otettava digiklinikka, joka on Joroisten ja Varkauden asukkaiden käytössä.

– Se on chatti-palvelu, jonka Mehiläinen tuottaa, kotihoidon esimies Kirsi Hynninen kertoo.

Palvelu toimii tietokoneen tai älypuhelimen kautta. Asiakkaille se on ilmainen. Palvelun käyttö vaatii joko sovelluksen lataamisen omalle älypuhelimelle tai kirjautumisen tietokoneelta.

Käytännössä digiklinikka toimii niin, että sisään kirjautunut asiakas kirjoittaa sinne kuvauksen vaivastaan.

– Mukaan voi liittää myös valokuvan, avohoidon esimies Leena Kuusikko kertoo.

Digiklinikka sopii niin sanottujen kevyiden infektioiden hoitoon. Sellaisia ovat esimerkiksi virtsatie- tai silmätulehdukset, allergiat, iho-ongelmat tai hyönteisten pistojen aiheuttamat reaktiot.

Selvissä tapauksissa etälääkäri voi kirjoittaa myös reseptin.

Mehiläinen lupaa vastauksen asiakkaan yhteydenottoon viimeistään tunnin kuluessa. Asiakas myös näkee nimen ja kuvan, kenen lääkärin kanssa hän on asioinut.

– Lääkäri voi olla missä päin Suomea tahansa, Hynninen toteaa.

Jos asiakkaan vaiva on sellainen, ettei sitä voi hoitaa etänä, palvelu ohjaa hakeutumaan vastaanotolle.

– Silloin asiakkaan pitää kertoa, että on ollut yhteydessä digiklinikkaan ja saanut sieltä hoito-ohjeet, Hynninen ja Kuusikko muistuttavat.

Asiakkaan omalla vastuulla on myös varmistaa, että hän on antanut Kanta-palvelussa luvan potilastietojen näkymiseen. Tiedot digipalvelun ja terveyskeskuksen välillä eivät siirry suoraan, vaan ne täytyy katsoa Kanta-palvelusta.

Palvelu tulee käyttöön heinä- ja elokuun ajaksi. Sen käyttöönotto valmisteltiin poikkeuksellisen nopeassa tahdissa.

– Pari viikkoa, ja viime viikolla perusturvalautakunta päätti asiasta, Hynninen kertoo.

Joroinen ja Varkaus ovat Suomessa vasta toinen alue, jossa etänä toimiva lääkäri chatti-palvelu on kaikkien asukkaiden käytössä. Se on jo käytössä Länsi-Pohjan alueella, jossa sosiaali- ja terveysjohtaja Seppo Lehto toimi määräaikaisesti sairaanhoitopiirin johtajana.

– Käsittääkseni asukkaat siellä ovat olleet hyvin tyytyväisiä palveluun, Hynninen sanoo.

Ohjeita uuden palvelun käyttöön tulee terveyskeskukseen, ja niitä saa myös paperilla mukaansa. Hynninen ja Kuusikko lupaavat, että vastaanotolla hoitajat myös auttavat kädestä pitäen, jos palvelun käyttöönotto tuntuu hankalalta.

Uusi digilääkäri ei korvaa entisiä palveluita, vaan on niiden rinnalla uusi vaihtoehto. Jo aiemmin käyttöön otettu, digitaalinen Klinik pro -palvelu on tarkoitettu hoidon tarpeen arviointiin, ja se toimii kuten ennenkin.

– Jos ei omista älypuhelinta tai ei osaa käyttää tietokonetta, vastaanotolla pääsee kuten ennenkin, Hynninen ja Kuusikko korostavat.

Etälääkäripalvelu otetaan käyttöön kahden kuukauden pilottijakson ajaksi. Se on käytössä vain Joroisten ja Varkauden vakituisille asukkaille.

– Järjestelmään on syötetty ne postinumeroalueet, joiden asukkaiden käytössä se on, Hynninen kertoo.

Esimerkiksi kesäasukkaat eivät voi digipalvelua käyttää. Se ei tunnista myöskään niitä muiden kuntien asukkaita, jotka ovat siirtäneet terveyskeskusasiointinsa Joroisten tai Varkauden terveyskeskuksiin.

Merja Turunen