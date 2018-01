Esikoulun tavarat etsivät vielä paikkaansa

Esikoulu aloittaa toimintansa väliaikaisissa tiloissa Koskentiellä Sähkökulma-nimisessä liikerakennuksessa ensi maanantaista alkaen.

Päiväkodin johtaja Kirsi Toroin mukaan vanhemmat ja lapset ovat suhtautuneet tyynesti tulevaan muuttoon. Kokemuksesta hän tietää lasten sopeutuvan hyvin uusiin olosuhteisiin. Vanhemmilta saadut tsemppiviestit ovat ilahduttaneet.

– Ollaan muutettu jo niin monta kertaa, että tavaraa on minimaalisesti. Matkalla on karsiutunut kaikki turha. Muutto suunniteltiin hyvin ja yhteistyö teknisen toimen ja työpajan kanssa on toiminut hyvin.

Osa eskarilaisista on lomalla tällä viikolla tiistaista perjantaihin. Varhaiskasvatusta tarvitsevat lapset ovat olleet Pyrrissä.

Muuttoa on tehty pitkin viikkoa. Eskarin tavarat on imuroitu ja pyyhitty desinfiointiliuoksella Pikkukoulun tiloissa. Tavarat puhdistetaan toisen kerran uusissa tiloissa.

– Hyvä, että tilat löytyi. Toivotaan, että nämä uudet tilat ovat terveet ja turvalliset.

Lasten esiopetukseen tuonti tapahtuu takapihan kautta ja sisäänkäynti on Asematien sivustalla olevasta ovesta. Eteisessä on lokerikot vaatteille. Vasemmalle jää ryhmätila ja sen perällä on keittiö. Oikealla on iso sali, joka toimii sekä lepo- että ryhmätilana.