Emilia Tarvainen palkittiin esimerkillisenä nuorena

Emilia Tarvainen on ollut päivällä paketoimassa Joulu lapselle -keräyksen paketteja.

– Pikkulapselle se voi olla se ainut paketti mitä hän saa. Tämä pisti miettimään asioita.

Empulla itsellään on vain yksi joululahjatoive, vaikka lahjoja tulee varmasti enemmänkin.

– Kiharrinta tarvitsen.

Kunta valitsi hänet tämän vuoden esimerkilliseksi nuoreksi.

– Kyynel tuli silmään, en ollut odottanut sitä.

Perusteluissa kerrotaan Emilian olevan hiljaisen työn tekijä, joka ei pidä ääntä itsestään.

Kohteliaan hänestä on tehnyt sosiaalinen suku, jolta hän on ottanut käyttäytymismallia. Tarvaisten suku on laaja Joroisissa.

– On parempi olla mukava toiselle kuin hirveä ihminen. Yritän aina auttaa kun mahdollista.

Koulun ohessa hän on ohjannut lapsia sekä satubaletissa että sporttikerhossa.

Kerhoissa lapset viihtyvät, oppivat uusia asioita ja iloitsevat. He ovat aitoja.

– Itselle tulee sellainen olo, että tekee jotakin oikein.