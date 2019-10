Asiointipiste on vihdoinkin kirjastolla – pisteen käyttö väheni selvästi sen jälkeen, kun se muutti viraston mukana lentoasemalle

Sirpa Ylönen

Kuntalaiskyselyyn annettuun palautteeseen on vastattu, ja asiointipiste on siirtynyt lentoasemalta kunnanviraston tiloista kirjastoon.

Pisteen asiakastietokone on käytettävissä aina, kun kirjastoon pääsee, myös itsepalveluaikoina. Palvelua pisteessä saa arkisin kello 9–12.

Pistettä pitkään hoitanut Eila Kauppinen on jäämässä eläkkeelle ja vastuun pisteestä ottaa Heidi Ojanperä.

Pisteessä saa apua Kelan, te-toimiston ja poliisin palveluihin. Tarkoitus on, että pisteessä voi täyttää viranomaisten sähköisiä lomakkeita.

– Toivottavasti mahdollisimman moni on oppinut käyttämään sähköisiä lomakkeita, Eila sanoo.

Palveluaikana Kelalle on käytössä etäpalvelu. Pisteeltä otetaan yhteyttä Kelan virkailijaan, jonka kanssa asiakas voi selvitellä omaa asiaansa.

– Samalla saa kokonaisvaltaisesti katseltua omaa tilannettaan virkailijan kanssa, Heidi kertoo.

Kelan virkailijalla on kaikki Kelan tiedostot käytössään, ja asiat voi selvittää tarkemmin. Virkailija voi auttaa, jos ei ole huomannut hakea jotakin avustusta, mihin on oikeutettu.

Pisteessä on äänieristys ja myös näkösuojaa parannetaan. Kun yhteys Kelalle on saatu, avustaja poistuu ja sulkee oven, ja asiakas voi hoitaa asiansa rauhassa.

Kelan virkailijan kanssa voi myös varata ajan puhelinpalveluun. Silloin omia asioitaan voi hoitaa vaikka kotona keittiön pöydän ääressä.

Te-toimiston ja poliisin lomakkeita voi täyttää asiointipisteessä, mutta etäpalvelua ei ole käytössä.

– Neuvomme tarvittaessa, miten asiat hoidetaan, Eila kertoo.

Poliisin lupa-asioista osan voi hoitaa asiointipisteessä. Aselupia ei pisteessä voi hakea, mutta esimerkiksi arpajaislupien ja passi- ja henkilökorttihakemusten täyttäminen onnistuu.

Ajokorttia ei pisteen kautta voi enää hakea, ajokortin myöntäminen on siirtynyt poliisilta Trafille. Lääkärintodistuksen ajo-oikeuden säilyttämistä varten voi pisteestä lähettää poliisille.

Toiveena on, että joroislaiset taas löytäisivät pisteeseen. Sen käyttö väheni Kauppisen mukaan huomattavasti sen jälkeen, kun piste muutti kunnanviraston mukana lentoasemalle.

Lentoasemalle oli kaksi kertaa päivässä ilmainen Pali-kyyti, joka odotti virastossa asioivia puoli tuntia. Tarvittaessa Pali vei osan porukkaa takaisin kylälle ja palasi hakemaan pitempään asioivia.

– Ihmiset ei oikein löytäneet sitä kyytiä, Eila sanoo.

Joroinen oli aikoinaan pilottikuntia yhteispalvelupisteen, sittemmin asiointipisteen, perustamisessa.