Arkirutiinit auttavat jaksamaan

Nuoriso-ohjaaja Sari Paavonsalo on töissä kokopäiväisesti ja etänä.

Hän on joroislaisten ja siellä koulua käyvien yläkouluikäisten ja sitä vanhempien nuorten tavoitettavissa työpäivän ajan.

– Nuoriso-ohjaajana ilmoitan nuorille aina viikon alussa työvuoroni.

Hänet tavoittaa puhelimen ja läppäreiden välityksellä. Sovelluksissa ovat käytössä WhatsApp, Instagram, Facebook ja Discord. Myös perinteinen sähköposti toimii sekä tekstiviestit ja puhelut.

– Päivitämme sosiaalista mediaa tietoiskuilla ja myös hömpällä, ettei koko elämä olisi pelkkää korona-uutista.

Moni nuori on nyt huolissaan omasta jaksamisesta ja siitä miten pää kestää kotona olemisen. Tunteet ovat nyt entistä voimakkaampia: on turhautumista, lamaantumista ja itkuherkkyyttä.

– Ihan perusterveet nuoret oireilevat herkemmin tällaisena aikana, kun sosiaaliset kontaktit rajoittuvat someen. Osa on huolissaan läheistensä terveydestä, varsinkin jos läheinen kuuluu riskiryhmään.

Jotkut nuorista ovat väsyneitä jatkuvaan koronapuheeseen.

Nuorisotoimi onkin pyrkinytkin juttelemaan myös muista asioista ja keskittymään siihen, että tästäkin tilanteesta selvitään ja tämäkin vaikea vaihe menee ohi jossain vaiheessa.

– Yritetään saada nuori näkemään hyviä asioita, nauramaan ja olemaan kiitollinen pikkujutuista.

Erityisen tärkeää on oikean tiedon antaminen nuorille klikkiotsikoiden sijaan. Käytössä on THL:n sivut ja ohjeet sekä Ylen uutiset.

– Paljon on puhuttu aikuisillekin siitä, että ei pidä lietsoutua asioista, vaan miettiä onko tieto oikeaa.

Omaa oloa rauhoittaa sekin, että noudattaa valtion antamia ohjeita, joilla estetään viruksen leviäminen.

– Nyt ei ole aika matkustaa eikä maleksia kaupoilla. Kun poikkeustilanne on ohi, on tarkoitus pitää nuokkarin uudelleenavajaiset ja juhlia nuorten kanssa.