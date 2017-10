Aina löytyy ratkaisu

Raimo Salkinoja on valmistautunut eläkkeellelähtöhaastatteluun huolella.

Pöydällä on valmiina paksu nippu lehtileikkeitä vuosikymmenten varrelta. Osa teksteistä on Salkinojan itsensä kirjoittamia, osa muiden.

Joukossa on muutama kopio yläkoululaisten käsin kirjoittamista teksteistä. Ne ovat erityisesti koskettaneet rehtorin sydäntä.

– Lapset. Työ on ollut niin palkitsevaa kuin ikinä voi olla, Salkinoja sanoo.

Päättymässä on reilun maratonin mittainen eli yli 42 vuoden koulu-ura: Raimo Salkinoja tuli silloiseen Joroisten keskikouluun opettajaksi 10. tammikuuta 1975. Nyt hän on jäämässä eläkkeelle yli 30 vuoden rehtorinpestin jälkeen.

Ilmiselvää on, että mies on viihtynyt sekä koulussa että Joroisissa.

Läksiäisiä kirkonkylän yhtenäiskoulussa vietettiin tiistaina. Sen jälkeen lukujärjestys ei enää määrää päiväohjelmaa.

Tosin sellainen pitää ehkä laatia.

– Kunto-ohjelma pitää tehdä, Salkinoja sanoo.

Peruskoulu. Se on peruskoulumies Raimo Salkinojalle rakkaus ja intohimo.

– Peruskoulu pelasti vuoden 1963 jälkeen syntyneet ikäluokat, hän sanoo.

Sitä ennen kymmenvuotiaat lapset jakaantuivat niihin, jotka menivät keskikouluun ja jatko-opintoihin, ja niihin, jotka jäivät kansakouluun. Usein vanhempien lompakko oli se, joka ratkaisi; keskikoulu oli maksullinen.

– Kukaan ei voi enää sanoa, etten saanut käydä koulua. Peruskoulu oli viimeinen naula sääty-yhteiskunnan arkkuun.

Peruskoulun ansiosta kaikkien kansankerrosten lahjakkuudet ovat saaneet mahdollisuuden opiskella. Toinen, yhtä tärkeä asia on heikoimmista huolehtiminen.

– Toivottavasti ei unohdeta, ettei peruskoulu ole itsestäänselvyys, vaan hirvittävän iso saavutus. Ja olen saanut olla rakentamassa tällaista alusta lähtien!