Luonto innosti liikkumaan

Maanantai-iltana Kanavan ulkoilualueen parkkipaikalle on vaikea saada autoa mahtumaan. Käynnistymässä on Joroisten kunnan varhaiskasvatuksen yhteistyössä Joroisten Erätovereiden ja SPR:n kanssa järjestämä koko perheen liikuntatapahtuma.

Valtakunnallista Unelmien liikuntapäivää vietetään kolmatta kertaa. Tänä vuonna virallinen päivä osuu helatorstaille, joten Joroisissa päätettiin liikkua vähän ennakkoon. Unelmien liikuntapäivän tavoitteena on innostaa ihmisiä liikkumaan yhdessä ja löytämään siihen kokeilemalla uusiakin tapoja.

Vuosi sitten sekä kirkonkylällä että Kuvansissa oli omat tapahtumansa, tänä vuonna voimat yhdistettiin yhteensä kahdeksan luontoaiheista rastia sisältäväksi tapahtumaksi. Rasteja järjestivät varhaiskasvatuksesta perhepäivähoitajat, Opintien ryhmis ja päiväkoti Pyrri sekä Kuvansin ja Kolman toimipisteet, Joroisten Erätoverit, SPR ja liikkuva koulu.

– Teemana on luontoliikunta ja tehtävät ovat luontoaiheisia. Samalla ihmiset pääsevät tutustumaan Kotkanmajaan, perustelee varhaiskasvatuksen esimies Eija Lappi tapahtumapaikan valintaa.

Tapahtuma alkaa alkujumpalla, jonka aikana ei juuri sivussa seisojia näy. Pienet ja isommatkin kädet nousevat iloisesti ilmaan musiikin tahdittaessa kuvioita. Kun kroppa on mukavasti lämmitelty ja mieli aurinkoinen hienon sään ansiosta, on aika siirtyä rastien pariin luonnon helmaan.