Palokuntaan on riittänyt vapaaehtoisia

Joroisten palomestari Jani Kasanen laskee pukuhuoneessa haalareita.

– 27 on sivutoimisia, Kasanen ynnää.

Puolivakinaisessa palokunnassa on Kasasen lisäksi kaksi vakinaista palomiestä ja loput ovat sivutoimisia eli vapaaehtoisia pelastajia.

– Viime vuonna tuli kolme uutta ja nyt on tullut kolme, neljäskin on tulossa.

Keski-Savossa vain Varkaudessa on vakinainen palokunta, muut ovat puolivakinaisia tai kokonaan sopimuspalokuntia eli vapaaehtoisvoimin toimivia.

Joroisten tilanne on valtakunnallisestikin mitattuna hyvä. Varkauden palopäällikkö, valtakunnallisessa sopimuspalokuntatoiminnan työryhmässä istuva Ilpo Hartikainen kertoo, että koko maassa ollaan huolissaan sopimuspalokuntien tulevaisuudesta.

Palokuntalaiset vanhenevat ja muuttavat pois, eikä uusia vapaaehtoisia tule samalla tavalla tilalle. Kylillä ei yksinkertaisesti ole väkeä, josta vapaaehtoisia saisi entiseen malliin.

– Valtakunnallisesti tehdään jatkuvaa työtä, että saadaan sopimushenkilöstön määrä pidettyä tarpeiden vaatimalla tasolla, Hartikainen sanoo.

Vapaaehtoisten korvaamiseen ammattilaisilla ei rahat riitä.

Minimimäärä sopimuspalokuntalaisia on Hartikaisen mukaan noin 15. Silloin porukkaa yleensä riittää hälytyksiin, kun kaikki eivät pääse aina mukaan.