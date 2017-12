Tämä joululehden kansikuvasta löytyvä jouluinen näyteikkuna löytyy Palvelutalo Mansikkapaikasta.

Sanna Ihalainen ulkoiluttaa koiriaan ja ihailee joulukalenteri-ikkunoita. Ne ovat tulleet hänelle tutuiksi, samoin facebookissa toimiva oma joulukalenteri-ryhmä.

– Kivoja ikkunoita on. Tosi nätti tämänkin Lahden kukkakaupan ikkuna. Siinä on mukana kaikkea.

Ideaa hän pitää hyvänä.

– Ne tuovat hyvää piristystä kylälle. On kiva katsella ikkunoita, kun täällä kulkee.

Tänään torstaina 21. päivä joulukuuta on vuorossa Joroisten Lehden kalenteriluukku. Se sisältää yllätyksen, joka on mikäs muukaan kuin painotuore joululehti. Jos jollekulle ei vielä lehti tule, voi siis lehden kipaista itselleen vaikka iltalenkillä Joroisten Lehden postilaatikosta. Samalla lehden voi viedä jollekin ystävälle tai sukulaiselle. Sillä voi ilahduttaa vaikka yksinäistä vanhusta, ja samalla hänelle voi lukaista kylän tuoreet uutiset.

Joulukalenterin työryhmässä mukana oleva Eine Kinnula on ilolla seurannut kuinka mukaan lähteneet tahot ovat panostaneet luukkujen tekemiseen ja kirkonkylä täyttyy päivä päivältä joulutunnelmasta.

Eine heittää myös idean ”kinkunsulatuslenkistä”.