Liikenneasema Jari-Pekan pihapiirissä on pylväsrivistö. Pylväissä olisi pitänyt palaa led-valot jo kauan sitten. Tekniikka tuli kuntoon vasta pari viikkoa sitten, kun Joroisten Sähkötyö ja OC-System tulivat hätiin. Pylväät loistavat nyt kauas kuin jättiläismäisten soihtujen rivistö.

– Liekin pitää antaa palaa, sanoo Jari-Pekka Koponen.

Koponen viittilöi rekkojen parkkipaikan taakse ja sanoo, ettei hänellä ole mitään koirapuistoa vastaan, jos Joroisten kunta haluaa viedä kuntalaisaloitetta eteenpäin. Koposen isä suunnitteli aikoinaan Hankasalmen Jari-Pekan ympäristöön puolen kilometrin luontopolun, jota voi kiertää koirankin kanssa. Polku on kooditettu niin, että kännykästä saa halutessaan tietoa ympäröivästä luonnosta.

– Nämä ovat sellaisia pieniä asioita.

Mutta tietää kahden kääpiövillakoiran omistaja senkin, että koiraystävällisiä palveluja arvostavia asiakkaita on jo todella paljon.

Pieniä tai ei, Koponen sanoo, että kehityksen pitää olla jatkuvaa. Jari-Pekoista Joroinen on ainoa, jossa pitäjä on kyljessä ja tyytyväisenä täytyy pitää alkuasukkaat ja ohikulkijat.

Jari-Pekka on ehtinyt palvella asiakkaita Joroisissa viisi vuotta. Joroinen on kooltaan suurempi kuin Hankasalmi tai Hartola. Toiminta on ehtinyt uudistua muun muassa Finnamarilla ja Subway´lla. Sijainti mäen harjalla tekee Jari-Pekasta kohteen, jonne ei vain piipahdeta nopeasti vaan jossa vietetään aikaa.

– Laajenemiseen on mahdollisuuksia. Uusia erikoisliikkeitä tai palveluja, Jari-Pekka maalailee.