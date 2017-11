Seuraan on tullut vauhdilla lisää jäseniä

Joroisten Urheilijoihin on tullut vauhdilla uusia jäseniä sporttikerhon ja yleisurheilukoulun myötä.

Jarkko Naumasesta tuli uusi puheenjohtaja, koska hän halusi omalta osaltaan olla tukemassa lasten ja nuorten harrastustoimintaa.

– Lasten ja heidän ohjaajiensa, Anne-Elina Kurosen ja Mari Kotivuoren, innostus on käsin kosketeltavaa.

Syksyllä alkoi F-junioreilla salibandy. Porukassa on mukana 17 noin kymmenvuotiasta poikaa. Heidän joukkueenjohtajana toimii Johanna Tarvainen ja valmentajina Aleksi Puurtinen sekä Jani Suomula Joroisten lukiosta.

Poikien ensimmäinen turnaus oli Kontiolahdella.

Turnauksia on seitsemän talvella. Poikien seuraava pelit ovat Varkaudessa.

– Lapsille on mieluista, jos jompikumpi vanhemmista pääsee peleihin mukaan.

Jarkko Naumanen ajautui JoU:n uudeksi puheenjohtajaksi lasten harrastusten kautta. Hanna, 10, Elina, 9, ja Erik, 7, harrastavat yleisurheilua, ju-jutsua ja salibandya.

Itsekin Jarkko hiihti Joroisten Urheilijoissa kouluikäisenä ja suunnisti piiritasolla ala-asteella.

– Tahkorannan kentällä pelattiin kaukalopalloa. Huuhkan Matti vei minua suunnistamaan.