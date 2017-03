Voimannosto koukutti Piian

Joroislainen Piia Valkonen on maailman kovimpien penkkipunnertajien listalla sijalla 30.

– Voimanosto tulee sydämestä. Se on koukuttanut minut mukaansa.

Kun 160 kiloa nousee maasta ja kolme tuomaria sen hyväksyy, ei hän pysty peittelemään iloaan.

– On pakko ilakoida ja hyppiä. Päästää tunteet valloilleen.

Hän onkin saanut kuuluttajalta erikoispalkinnon hyvästä hengestään.

– Tsemppaan muutenkin toisia. Ei kisassa saa myrtsinä olla.

Urheilijat käyvät läpi koko tunneskaalan. Välillä kroppa ajetaan tarkoituksella äärirajoille. Silloin mitataan stressitasoa ennen ja jälkeen harjoitusten.

Haavereitakin sattuu. Viime vuonna Piialta murtui pikkuvarvas ja polvi vääntyi.