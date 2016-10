Viljakaisilta iso tuki koululle

Liikemies Pekka Viljakainen ja hänen vaimonsa Anastasia ovat päättäneet tukea Kaitaisten koulua taloudellisesti, jos koulutyö siellä jatkuu.

Joroisten Lehdelle toimittamansa kirjoituksen pariskunta on suunnannut Joroisten kunnanvaltuustolle. Kirjoituksessa he pitävät suurena virheenä kunnan aikeita lakkauttaa Kaitaisten koulu.

Eteläjoroislaiset lapset käyvät nykyisin koulua Kaitaisissa. Viljakaiset uskovat, että koulun oppilasmäärää saataisiin nostettua, jos Joroinen tarjoaisi koulua aktiivisesti myös pohjoisjuvalaisille perheille. Vuorenmaan koulun lakkauttamisen jälkeen nämä lapset ovat käyneet koulua Juvalla kirkonkylän koulussa.

Jos kunta päättää jatkaa koulutyötä, Pekka ja Anastasia Viljakainen lupaavat tukea koulun toimintaa yhteensä 50 000 eurolla vuosina 2018–2022. Vuosittainen tuki on siis 10 000 euroa.

Lisäksi Pekka Viljakainen huolehtii siitä, että Kaitaisiin kyetään rakentamaan tietotekninen kyläverkko. Viljakaiset aikovat myös järjestää kylällä kaksi joulukonserttia, joiden tuotto ohjataan uuden tekniikan opetusvälineiden ostoon Kaitaisten koululle.