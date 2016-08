Viljakaiset kaksiin kansiin

Sukukirjan julkaisu on kunnianosoitus sukua, sen menneisyyttä ja tulevaisuutta kohtaan, tiivistää

Viljakaisten sukuhistorian kirjoittanut Ahti Kopperi.

Mikään pieni urakka Viljakaisten historian yhteen nivominen ei ole ollut.

Aikaa työhön meni kahdeksan vuotta. Sukutarinoita kertyi 44 ja valokuvia saatiin kasaan liki 600. Alunperin 1 500 sivuiseksi suunnitellusta historiasta kasvoi 1 776 sivuinen kirja, joka lopulta jaettiin kahteen osaan Viljaisten suku I-II. Toisen osan lopussa on täydellinen henkilöhakemisto, josta nimiä löytyy 27 000 kappaletta. Hakemistossa henkilöt on huomioitu kaikilla niillä nimillä, joita hän elämässään on käyttänyt.

Noin 50 000 euroa maksaneen kirjan painosmäärä on 450 kappaletta. Niistä 320 on jo myyty.

Köppölän Pekka Viljakainen on Viljakaisten sukuseuran puheenjohtaja. Se sopii hyvin, sillä Joroinen on yksi suvun vanhoja asuinalueita. Joroisten Viljakaiset ovat sukukirjan suurin sukuhaara ja heitä on myös eniten sukuseuran jäsenkunnassa. Sukukirjassa on yhteensä 18 sukuhaaraa, joista kaikki suurimmat sukuhaarat ovat olleet Viljakaisia vähintään 1700-luvulta alkaen.

– Sukukirja on ollut tärkein hankkeemme, sillä onhan sukuseuratoiminnan keskeinen tehtävä suvun juurien tutkiminen. Voimme olla iloisia ja ylpeitä vanhasta eteläsavolaisesta suvustamme, Pekka hehkuttaa.