Venetsialaisista kesän päätösjuhla

Viitostien risteysalueella ja Hotelli Joronjäljen pihalla vietetään paikkakunnan historian ensimmäiset Venetsialaisjuhlat lauantaina 27. elokuuta.

Venetsialaiset ovat rannikkoseudulta tuttu mökkikauden päätösjuhla, jonka Joroisten Yrittäjät ry:n Vive la Joroinen -hanke rantauttaa Joroisiin savolaisittain muokattuna.

– Ensimmäisen kerran tätä mietittiin jo viime vuonna. Tosin meidän pihalla on vietetty venetsialaisia joka vuosi, kertoo Joroisten Yrittäjien sihteeri Päivi Anias.

Rantaa ei Joroisten keskustaan saa, mutta viitostien risteysalue on keskeisellä paikalla ja sopii tarkoitukseen. Samana päivän klo 16 esiintyy risteyksen toisella puolella Anssi Kela, jonka ilmaiskonsertin tarjoilee liikenneasema Jari-Pekka ja Joroisten kunta.

– Jari-Pekka Koponen otti meihin yhteyttä ja yhdessä mietittiin miten meidän ja heidän tapahtumat tukisivat toisiaan.

Venetsialaiset käynnistyvät klo 14 avattavilla markkinoilla. Tarjolla on paikallista tuoretta satoa ja paljon muuta. Myyjiä on ulkona ja Joronjäljen sisällä linnasalissa.

– Nelisenkymmentä myyjää on tulossa mukaan. Löytyy pottua ja porkkanaa, mukana on muun muassa Mellis ja paikallisia tuottajia. Ilmoittautumisia otetaan vielä vastaan.

Lapsille ja nuorille toiminnallista ohjelmaa järjestävät 4H-yhdistys ja nuorisovaltuusto. Paikalle on tulossa ainakin possuja ja Napsu-lammas.

Liikenneympyrän Joronjäljen kulmaukseen nousee lava, jonne pääsee tanssimaan Siitosen Kallen haitarimusiikin säestyksellä. Päivätapahtumiin on vapaa pääsy.

Markkinoiden rauhoittuessa hämärtyvään iltaan syttyvät venetsialaislyhdyt ja nuotiot alueelle. Sään salliessa pihalla iltakymmeneltä nähdään Juojärven Aarnitulien kokoama tulishow, joka huipentuu ilotulitukseen. Iltabileet käynnistyvät Joronjäljessä yhdeksältä ja viihteestä vastaavat Halavatun Papat sekä paikallinen suosikkibändi Welders.

Vive la Joroinen -hankkeen perusajatus on tuoda esiin paikallista yritystarjontaa ja Joroisten tarjoamia mahdollisuuksia. Hanke on saanut hyvän vastaanoton yrittäjämessujen ja sponsorituen osalta ja Venetsialaisten järjestämisen tarkoituksena on kiittää kuluttajia ja yhteistyökumppaneita.

– Venetsialaiset ovat Joroisten Yrittäjien kiitos koko kylän väelle.

Ukko-Joron ostoskierros jatkuu maaliskuun loppuun saakka.

Mari Kosonen