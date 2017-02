Topi muutti sanat teoiksi

Topi Purhonen arvostaa Wäläkyltä saamaansa Vuoden Uusyritys 2017 -palkintoa.

– Olen tehnyt kovasti töitä ja edennyt suunnitelmallisesti, hallittua kasvua tavoitellen. Heittäytymällä omaan unelmaani pystyn työllistämään ihmisiä ja saamme yhdessä hyvää aikaiseksi paikallisesti.

Yrityksen henkilökunta koostuu alle 35-vuotiaista nuorista, motivoituneista ja työhön sitoutuneista miehistä.

– Minä uskon tähän juttuun, tulevaisuuden näkymä on positiivinen ja porukka on tässä innolla mukana.

– Me kaikki uskomme tähän, vahvistaa myynnistä vastaava Ville Nyyssönen.

Joro-Huviloilla tehtiin sukupolvenvaihdos vuonna 2014. Topi jatkoi isänsä Jari Purhosen yritystä uuden yrityksen Etelä-Savon Hirsirakenne Oy:n alla.

– Joro-Huvilat säilyi markkinointinimenä. Yrityksen logo on sama ja tuotteetkin pääpiirteittäin. Tuotevalikoimaa on lisätty ja modernisoitu.

Yrityksen omistaa nyt sataprosenttisesti Topi.

– Isä käy täällä vielä ja on hengessä mukana, mutta ei ole enää virallisesti töissä.

Uusi yritys oli oikeutettu saamaan myös starttirahaa ja tuli tämän myötä Wäläkyn asiakkaaksi.