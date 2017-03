Tienpitäjän painajaistalvi

– Oli tänään taas Vättiläntie järkyttävässä kunnossa. Tie oli auraamatta, kun kävin aamulla Pieksämäellä. Tie oli niin kapea, että peilit hipoen vastaantulevien autojen kanssa meni kohtaaminen. Kokoajan sai tehdä töitä, että auto pysyi tiellä. Maavedellä tie muuttui ihan erilaiseksi… Ajakaa varovasti, ettei satu onnettomuuksia, koska paloautokaan ei pääsee kovin sujuvasti tuolla tiellä, tilitti palomestari Jani Kasanen helmikuun lopulla facebookissa, kaikille avoimessa Joroisten ilmoitustaulu-ryhmässä.

Rutinoita Pieksämäentien, ja myöhemmässä vaiheessa Vättiläntieksi vaihtuvan kantatien, kunnosta on kuulunut pitkin talvea. Kasasen aloittamaan ketjuunkin ilmaantui heti useita kommentoijia, tyyliin ”Kyllä saa ajoittain ajella kieli keskellä suuta, kun Maaveden ja Jorkkalan väliä kolmevuoro työssä sahaa.” Tosin myös ymmärrystä tienpitäjille löytyy ja muistutetaan siitä, että rattia pitää vain oppia kääntelemään niin, että tiellä pysyy.

Rutinat ovat tuttuja tien ylläpidosta vastaavalle Destialle. Sekä työmaapäällikkö Pertti Tervonen että työkohdevastaava Pekka Urjo myöntävät, että talvi on teiden kunnossapidon kannalta ollut hankala.

Molempien mukaan perusongelma on se, että tieosuus on kipeästi perusparannuksen tarpeessa.

– Tienpohja on tehty vuonna 1992. Nyt päällyste on urainen ja kun tiehöylän alaterä on suora, ei lopputuloksesta millään saa kunnollista. Jotta ongelmista päästäisiin, koko tie pitäisi perusparantaa. Sama on esimerkiksi Rantasalmentiellä ja Kerisalontiellä, Urjo sanoo.