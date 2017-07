Talkoita tehdään rakkaudesta musiikkiin

Joroisten 40. musiikkipäivien alkufanfaarit soitetaan perjantaina. Musiikki soi ensi viikon loppuun saakka.

Talkoolaisten viimeinen info oli maanantaina. Paikalla oli jälleen kerran Maija Särkkä, kuten on ollut aina neljänkymmenen vuoden ajan.

– Pidän musiikista. Olen kaikkiruokainen, mutta tämänkaltainen musiikki antaa voimaa, Särkkä toteaa, kun kysyy syytä pitkään talkoolaishistoriaan.

Ulla Rajaniemi on nyt mukana kolmatta kertaa. Musiikki hänetkin houkutteli mukaan, ja Maija Särkkä.

– Hyvät tyypit aina etsitään, Särkkä toteaa.

Lipunmyynnissä ja -tarkastuksessa olevat talkoolaiset saavat kuunnella konsertit, vaikka saliin istumaan eivät pääsekään.

– Jos on väliaikakahvit, talkoolaiset saavat kahvin Musiikkipäivien piikkiin. Muuta palkkiota ei ole, talkoolaisia organisoiva Pirjo Hynninen sanoo.Joroisissa reilun kahdenkymmenen talkoolaisen organisointi eri konsertteihin on melkoinen homma, kun myös talkoolaisten toiveet konserttipaikoista yritetään huomioida.