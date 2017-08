Sari ja Jouni Sikasen robottinavettaan pääsee tutustumaan

Elävä Maaseutu -messujen maatilakohteena on Sari ja Jouni Sikasen Mäntykankaan maitotila Lahnalahdessa. Automaattilypsytilaan voi tutustua ilmaiseksi messupäivänä klo 10-14 välillä.

– Meille on helppo tulla. Viitostieltä Virtasalmentielle ja sitä seitsemän kilometriä, jonka jälkeen kääntyy vasemmalle Mäntykankaantielle.

Onhan Farmari-näyttelyssäkin tilakohteita, joten miksei myös Joroisissa, josta niitä myös hyvin löytyy.

– Haluamme näyttää tämän hetkistä maidontuotantoa. Tämän päivän ihmiset ja lapsiperheet ovat kiinnostuneet maataloudesta. Keväiset lehmien laitumellelasku-tilaisuudet ovat vetäneet runsaasti ihmisiä.

Sikasten tilalla on käynyt muun muassa koululuokkia ja viime kesänä siellä kävi linja-autolla Varkauden seurakunnan kesätyöntekijöitä.

Varsinkin lapsia kiinnostavat eläimet, ja moni heistä on vieraantunut maataloudesta.

– On hyvä kertoa, mistä se maito sinne hyllylle tulee. Ei nämä ole mitään salaisia juttuja.