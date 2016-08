Sara ja Pinja tykkäävät mennä kouluun

Sara Heiskanen aloittaa tänään esikoulun ja Pinja Immonen menee ensimmäiselle luokalle. Koulujen alkaminen on tytöistä mukavaa, eikä heitä jännitä se yhtään.

Molemmat toivovat koulussa olevan hauskaa. Sarasta on mukavaa leikkiä ja pelata tietokonepelejä. Pinja toivoo itselleen läksyjä. Hänestä laskeminen ja varsinkin kirjoittaminen on mukavaa.

Pinjan koulureppu hajosi esikoulun toiseksi viimeisenä päivänä, joten hänelle hankittiin nyt uusi. Sarakin sai mustan repun tyttöjen kuvilla ja yorkki-penaalin, jossa on kuva perheessäkin olevasta yorkshirenterriestä.

Viime talven esikoulussa oli Pinjan mielestä parasta hiihtäminen ja luistelu. Tai ehkä sittenkin taksikyydit kouluun ja takaisin.

– Taksikyydit tekee eskarista hauskaa. Piirtelin taksissa.