Sähkötupakasta tuli ongelma

Sähkötupakan poltosta on hyvää vauhtia kehittymässä ongelma Joroisten yhtenäiskoulussa. Rehtori Raimo Salkinoja kuvailee tilannetta karmeaksi ja kertoo, että neljännes 12–13-vuotiaista joroislaisista pojista aloittelee sähkötupakointia.

– Joku näki pienen pojan sähkötupakka kädessä ja aloimme selvitellä asiaa tarkemmin viime viikolla. Tulos oli hämmästyttävä.

Selvityksen mukaan ainakin viisitoista 6.–8. luokkalaista poikaa on tupakoinut tai pitänyt hallussaan sähkötupakointilaitteita viime aikoina. Heistä peräti 13 on 6.–7. luokkalaisia. Yhdeksäsluokkalaiset eivät osallistuneet selvitykseen, koska he olivat tuolloin työharjoittelussa koulun ulkopuolella.

– Olemme koululla hyvin huolestuneita tilanteesta. Lapset pitävät asiaa jonkinlaisena leikkinä. Kodeissa on syytä olla tietoisia asiasta ja ottaa se vakavasti.