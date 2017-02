Rehtori tulee Mikkelistä

Kasvatustieteiden maisteri Antti Karjula on Joroisten yhtenäiskoulun ja lukion uusi rehtori. Karjula työskentelee nykyisin Mikkelissä Valteri-koulu Mikaelin apulaisrehtorina.

Rehtorivalinnan teki Joroisten kunnanjohtaja Joonas Hänninen.

– Antti Karjulalla on laaja ja pitkäaikainen kokemus viran tehtäväkentästä sekä perusopetuksen että lukiokoulutuksen puolelta. Hänellä on laaja opetusalan hallinnon ja lainsäädännön tuntemus, Hänninen perustelee päätöstään.

Karjulan erityistaitoina Hänninen pitää erityisryhmien koulutuksen järjestämistä.

– Lisäksi hän on kehittämismyönteinen ja hänellä on vahva näkemys Joroisten yhtenäiskoulun ja lukion kehittämisestä.

Joroisten kunnanhallitus linjasi kuntastrategian toimenpideohjelmassa viime vuonna, että jatkossa Kirkonkylän koulukeskuksessa toimii virassa toimiva rehtori sekä hänen apunaan kaksi vastuuopettajaa. Vastuuopettajia ei ole vielä nimetty.

Joroisten lukion rehtori Timo Smolander ja Joroisten yhtenäiskoulun rehtorin Raimo Salkinoja ovat jäämässä eläkkeelle.