Olafit piristävät ohikulkijoita

Katisenlahdentiellä pyyhältävä on saattanut hieraista silmiään ohi mennessään. Näkikö hän tosiaan kolme iloista lumiukkoa aitan seinustalla? Kyllä näki. Anna-Kaarina Kalliokoski on ripustanut virkkaamansa kolme isoa lumiukkoa kotinsa vieressä olevan aitan seinään.

– Joku lenkkeilijä siihen aina pysähtyy ja räppäsee niistä kuvan.

Lumiukot on tehty kierrätysmateriaalista eli räsymaton kuteista virkkaamalla, vähän samalla tekniikalla kuin pyöreitä mattoja virkataan. Virkkuukoukku on paksu, kokoa 8-10. Lumiukkojen kädet ja tukat on tehty risuista.

Apuna oli muutama Savon ammatti- ja aikuisopiston valmentavan linjan opiskelija. Virkkaamisessa meni useampi viikko.

Lumiukot saavat olla seinällä kesään saakka ja kenties pidempäänkin, sillä Anna-Kaarina suunnittelee niille mielessään jo pientä kesärekvisiittaa.

– Niille voisi laittaa aurinkolasit ja uikkarit.