Natuset keräsivät nimiä uuteen adressiin

Terttu ja Mauno Natunen sekä heidän Helsingissä asuva poikansa Jari luovuttivat tiistaina eduskunnassa adressin, jonka toivotaan johtavan ilmastonmuutostekoihin. Adressin vastaanottivat keskustan kansanedustaja Hanna Kosonen ja kristillisdemokraattien Sari Essayah.

– Pääasia on saada ilmastonmuutosta ja päästöjä aiheuttava turha energiankulutus pois. Valtio ja kunnat kuluttavat turhaa energiaa huomattavan paljon valaistukseen, Terttu Natunen sanoo.

Natusten huolena on, että Suomessa useissa kunnissa poltetaan katu- ja puistovaloja tarpeettomasti valoisina aikoina.

Tertun mukaan nimensä adressiin laittaneiden yleinen mielipide oli, että katuvaloista joka toisen valon voisi sammuttaa.

– Kaupungeissa on päällekkäin valoja, jos joku valo puuttuisi, sitä ei huomattaisi. Vähemmälläkin näkisi.

– Joroisissa viitostien varrella vain Kaitaisten, Kerisalon ja Lahnalahden liittymissä palaa valot, toteaa Mauno.

Huolen ovat jakaneet myös 2 300 muuta ihmistä, jotka ovat allekirjoittaneet adressin.

– Joka ikinen nimi on tärkeä, kiittelee Terttu.

Asian puolesta voi ottaa vielä kantaa kirjoittamalla nimensä netissä olevaan adressiin, joka löytyy nyt nimellä kunnat ja valtio lopettakaa energian tuhlaus.