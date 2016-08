Moottorikerhon jatko vaakalaudalla

Joroisten Moottorikerhon puheenjohtaja Satu Nikka on huolissaan seuran tulevaisuudesta. Seura ei ole voinut moniin vuosiin jakaa palkintogaalassa palkintoa vuoden tulokkaalle eikä vuoden nuorelle kuskille, koska näitä ei yksinkertaisesti ole ollut.

– Viimeksi taidettiin palkita Niko Pehkonen vuoden nuorena kuskina ja hänkin on nyt jo armeijassa.

Ilmassa on kuitenkin pientä toivoa, sillä tänä vuonna joukkoon on tullut kaksi uutta tulokasta, Jesse Pehkonen ja Henry Hakala.

Joroisten Moottorikerho perustettiin jo vuonna 1953. Seura aloitti moottoripyöräkerhona keskittyen myöhemmin jokamiehenluokassa ajamiseen.

– Yhdistys perustettiin aikoinaan, koska haluttiin ajaa kilpaa aseman lenkkiä.

Jokamiehenluokan tarkoituksena oli, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ralliajoa halvalla autolla, jonka turvallisuutta parannettiin muun muassa turvakaarella ja kuppipenkillä.

Viime aikoina kuitenkin Rokkiralli on syönyt jokkiksen suosiota ja kuskit ovat siirtyneet sitä ajamaan. Rokkiralli on halvempaa ja vapaampaa säännöiltään. Siinä on myös super-luokka, jossa autoa ei tarvitse myydä kilpailun lopussa.