Miia treenasi vaikeuksien kautta puolimatkalle

Triathlonin kisaaminen on ollut pitkään joroislaisen Miia Salinnon haaveena. Viime kesänä lenkillä Kotkanpolulla Salinto kaatui ja mursi jalkansa. Paraneminen ei edennyt odotetusti, ja lääkärikin jo epäili, tuleeko jalasta enää kunnollista. Salinnolle sanottiin jo, että perhepäivähoitajan työ ei jatkossa ehkä onnistu.

Myös unelma triathlonista uhkasi olla mennyttä.

Kun jalka kuitenkin parantui hyvä fysioterapeutin avulla, Salinto päätti tarttua unelmaansa. Hän otti yhteyttä Joroisten Sporttiklubin Kaj Järveläiseen ja pyysi tältä apua uintitreeneihin.

– Sanoin, että pysyn pinnalla, mutta en todellakaan osaa uida.

Salinto treenasi uintia ensin yksin Järveläisen kanssa ja myöhemmin yhdessä muiden sporttiklubilaisten kanssa.

– Se oli tosi uusi juttu. Uinti on yllättävän tekninen ja vaikea laji. Tyyli ei ole hieno, eikä uintiaika nopea, Salinto toteaa.

Hän lähtee lauantain kilpailuun sillä mielellä, että jalan kunnon mukaan mennään.

– Varsinkin pururadalla pitää katsoa, mihin astuu.

Harjoittelu on vienyt talven aikana lukemattomia tunteja. Valtaosan vuodesta Salinto on harjoitellut kuutena päivänä viikossa. Kevytviikoilla treenejä on ollut neljänä päivänä.

Iso apu on ollut myös tuttu lapsenvahti, joka on laittanut perheen tyttäret nukkumaan, kun äiti on ollut myöhäisissä uintitreeneissä Varkaudessa.

– Kun mies on reissutöissä, järjestelyjä on tarvittu.