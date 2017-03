Leea opetteli budjetin ja kaavamerkinnät

Demareiden Leea Oksiala ei ole ehdolla kevään kuntavaaleissa. Hän ei kadu päätöstään mutta ei myöskään vanno, että olisi jättänyt kuntapolitiikan kokonaan. Nyt on kuitenkin aika vetää henkeä.

Kun Leea aikoinaan ryhtyi kuntapäättäjäksi, pitkäaikainen savonlinnalainen kansanedustaja Jouni Backman antoi hänelle neuvon: opettele budjettikirja ja kaavamerkinnät.

– Keskeistä ja tarpeellista tietoa. Kyllä niillä kieltämättä aika pitkälle selviää, Leea hymyilee.

Pyynnöstä Leea kokoaa nyt itse ohjeita ja neuvoja uusille valtuutetuille. Hänen mielestään tärkeää on, että itseään kykenee katsomaan peilistä eikä tarvitse hävetä. Yleensä ei tarvitse katua, jos asioihin on perehtynyt huolella, osaa muodostaa oman mielipiteensä ja rohkenee sen sanoa.