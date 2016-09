Lapset viihtyvät hoidossa

Joroisten varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyttä kyseltiin viime keväänä. Saadut tulokset näyttävät hyviltä.

– Tärkeintä on, että hoitajan ja lapsen vuorovaikutus toimii ja lapsi viihtyy. Kaikki muu on hienosäätöä, toteaa varhaiskasvatuksen esimies Eija Lappi.

Eija selaa papereita. Miten lapsenne viihtyy päivähoidossa -kysymys saa täydet viitoset perhepäivähoidosta sekä Kaitaisten ja Kolman ryhmäperhepäivähoidoissa. Muissakin yksiköissä keskiarvo pyörii 4,5 tietämillä.

– Huikeita lukuja. Meillä on tosi hyvä henkilökunta.

Eri yksiköitten väliset erot ovat hyvin pieniä. Päiväkotien tilat ovat nyt hyvät, kun Kukerokin remontoitiin Kuvansissa.

Kirkonkylän eskareiden pienten koulun tiloja pidettiin epäkäytännöllisenä ja piha-alueesta toivottiin monipuolisempaan leikkivälineiden suhteen.

Tilannetta auttoi eskareiden siirtyminen iltapäivisin Pyrrin takapihalle isompien päiväkotilasten seuraan. Lähettyvillä oleva urheilukenttä ja luistelu- ja hiihtomahdollisuus koulun pihalla lisäsivät eskarilaisten ja päiväkotilasten liikkumista.

– Etukäteen osa vanhemmista piti eskareiden oloja peltihallin tiloissa huonona, mutta kyselyn perusteella tästäkin selvittiin hyvin.