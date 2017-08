Koulubussin kyydissä pääsee kirkonkylälle

Koulut alkavat Joroisissa tiistaina 15. elokuuta. Tämän myötä käynnistyvät myös koululaiskuljetukset.

Bussilla ajettaviin koulukuljetuksiin pääsee kyytiin kuka vain normaalin paikallislipun hinnalla.

Tämä on hyvä tieto lähinnä Kaitainen-Lahnalahti suunnan asukkaille, koska sieltä ei kulje kirkolle ja takaisinpäin Elyn kilpailuttamia busseja, vaan tämä koulukuljetus on täysin kunnan järjestämä linja-auto.

– Linja-autokyyti kuuluu kaikille. Ei ole olemassa linja-autoja pelkästään oppilaskuljetukseen. Taksikyyti on eri asia, koska niiden paikat ovat rajatummat, kertoo sivistystoimen sihteeri Mira Heilimo-Räsänen.

Kaitaisten bussi on 50-paikkainen ja siinä kulkee aamuisin 30 koululaista. Iltapäivällä palaa koulusta kotiin kyydissä maksimissaan 21 lasta.

– Mukana on ollut silloin tällöin yksi ei-koululainen. Siihen kyllä mahtuisi muitakin kyytiin, joten sitä kannattaisi hyödyntää.

Bussi lähtee Kaitaisten tienhaarasta aamulla kello 8.20, on koululla 8.25 ja Virtasalmentien risteyksessä 8.30 sekä perillä kirkonkylällä 8.50.