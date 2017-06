Koirakavereiden hyvinvointi mielessä

Kotihoidon työkavereiden kahvipöytäkeskustelusta sai alkunsa uusi kuntalaisaloite. Leena Särkkä ja Anu Reijonen tuumivat, että Joroisiin pitäisi saada koirille oma aidattu alue, jossa ne saisivat olla vapaasti irti.

Koirapuistolle sopisi paikaksi esimerkiksi kotihoidon takana oleva metsäalue, jossa sijaitsee vielä muutama frisbeegolfkori.

– Tämä olisi aivan ihana paikka. On puustoa, muttei risukkoista, miettii Anu.

– Tässä on isoja puita, jotka antavat varjoa, jos tulee lämmintäkin joskus, tuumii Leena.

Heidän mielestä myös vesitornin juurella oleva alue olisi hyvä tähän tarkoitukseen.

Asiaa koskeva aloite oli S-Marketin seinällä vajaan viikon ajan. Siitä kerrottiin myös Facebookin ilmoitustaululla. Tässä ajassa nimensä aloitteeseen kirjoitti noin 40 ihmistä.

– Se oli täysin vapaaehtoista. Kukaan ollut vieressä puhumassa sen puolesta. Eihän asia lähde vireille, jos siitä ei puhu, miettii Leena.

Koirapuistoksi riittäisi aidattu luonnonalue ja sinne roskalaatikko. Paikan siisteydestä huolehtisi jokainen koiranomistaja osaltaan.

– Jokaisen koiranomistajan vastuulla on myös se, että koira on terve ja sillä on asianmukaiset rokotukset.