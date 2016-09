Kaitaisten koulu vaakalaudalla

Keskustelu Joroisten viimeisen varsinaisen kyläkoulun, Kaitaisten koulun lakkautuksesta on alkanut. Joroisten kunnan strategiassa ja kouluverkkosuunnitelmissa on jo aiemmin puhuttu kahden koulun mallista, joka käytännössä tarkoittaa Kirkonkylän ja Kuvansin koulujen säilyttämistä ja kehittämistä. Tätä kohti kunta kulkee.

Kaitaisten koulussa on nyt 17 alakoululaista ja 4 esikoululaista. Nykyisen oppilasennusteen mukaan ensi vuoden syksyllä koulussa aloittaisi opiskelun 20 alakoululaista ja 2 esikoululaista.

Sen jälkeen oppilasmäärä laskee reilusti alle 20 oppilaan: lapsia olisi lukukaudelle 2018–19 enää 16 ja seuraavana lukuvuonna 13.

– Kyläkoulu on idyllinen oppimisympäristö, jossa luonto on lähellä. Lapset ovat paljon tekemisessä keskenään ja se lisää yhteisöllisyyttä, sivistysjohtaja Jaakko Kuronen sanoo.

– Noin 35 oppilaan kaksiopettajainen kyläkoulu on vielä toimiva. Kun oppilasmäärä menee paljon sen alle, hankaluuksia alkaa tulla eri oppiaineissa ja joskus myös kaverisuhteiden solmimisessa, kun ikätovereita ei välttämättä ole.