Joroisten lukion eka ja vika ikioma reksi

Joroisten kunta ennätti hakea lukiolupaa muutamaan otteeseen ennen kuin tärppäsi. Lukio aloitti toimintansa vuonna 1986, ja sen ohjakset otti vain ripauksen yli kolmekymppinen Timo Smolander. Lukio aloitti peltihallissa, ja tupa oli täynnä 36 oppilaalla.

– Ei silloin pelottanut mikään. Sitä vain lähdettiin tekemään, Timo muistelee.

– Hommassa oli aitoa pioneerihenkeä. Aiempaa lukiokokemusta ei ollut, ei minulla eikä muillakaan opettajilla. Intoa ja intohimoa oli senkin edestä opettajilla ja oppilailla.

Alkuun Timoa auttoi silloisen koulutoimenjohtajan Jorma Kurosen vahva tuki.

– Olen kyllä myös saanut tuntea, että lukio on ollut kunnalle ja joroislaisille tärkeä ja yhteinen asia.

Ensimmäiset ylioppilaat valmistuivat vuonna 1989. Samana vuonna valmistui nykyinen lukiorakennus.

Joroisissa opiskelijamäärät ovat pysyneet hyvinä: parhaimmillaan lukioon on hakenut yli 70 prosenttia ikäluokasta. Smolanderin johdolla lukio on kyennyt uudistumaan ja pysymään kehityksen kelkassa. Menestystä on tullut vuosien varrella monista valtakunnallisista ja kansainvälisistäkin kilpailuista, ja sijoituksia lukiovertailuissa ei ole tarvinnut hävetä.

Viime vuosina opinahjo on profiloitunut yrittäjyyskasvatuksella. Lukiolaisten Osuuskunta Eihvel toimii aktiivisesti ja kokoaa varoja muun muassa jokakeväisen Euroopan-reissun järjestämiseen. Salibandyn rinnalle rakentuu parhaillaan frisbeegolflinja.