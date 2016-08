Jaakko Kuronen valittiin vakituiseksi sivistysjohtajaksi

Jaakko Kuronen valittiin maanantaisessa kunnanhallituksen kokouksessa yksimielisellä päätöksellä vakituiseen sivistysjohtajan virkaan.

– Olen tykännyt tästä työstä ja olen erittäin motivoitunut jatkamaan tätä.

Virkaa hän on hoitanut määräaikaisena jo reilun vuoden.

– Tavallaan minulla oli yli vuoden koeaika ja mahdollisuus näyttää että pystyn hoitamaan asian.

Poliittisen taustansa vuoksi Jaakko koki olleensa aluksi projektiluonteisena alkaneessa työssä ”silmätikkuna”. Sen ansiosta hän on kuitenkin tiennyt asioiden taustat ja osannut kunnioittaa luottamushenkilöitä heidän tehtävässään.

– Kaikilla eteenpäin vietävillä asioilla pitää olla luottamushenkilöiden siunaus. Yhteistyö on sujunut yli puoluerajojen. Sanoinkin haastattelussa, että valitkaa virkaan paras henkilö.

Tällä hetkellä sivistyspuolella menee hyvin. Lapsia on sekä hoitoon että kouluun, mutta väestöennusteet ovat laskevia ja edessä on paljon selvitystyötä.

Eskarilaisten ja ekaluokkalaisten ensimmäinen vuosi Pikku koululla on sujunut moitteettomasti. Ainoastaan sen ilmanvaihto on osoittautunut puutteelliseksi niin isolle ryhmälle.

Ensi syksynä esikouluryhmässä aloittaa 40 oppilasta. He ottavat käyttöönsä nykyisten tilojen lisäksi erityisopettajan luokan, jakaantuen kolmeen tilaan pienempiin ryhmiin.

– Otamme ilolla vastaan näin ison eskariporukan. Tämä voi olla viimeinen kerta kun heitä on näin paljon.